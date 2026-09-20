Moviola Bologna-Torino, Guida tiene bene: non c'è rigore su Oristanio

Partita non semplicissima per Guida (voto 6,5) , il Torino protesta soprattutto per un episodio in area rossoblù, l’internazio-nale di Torre Annunziata fa proseguire, decisione che ci trova d’accordo. Partita chiusa con 30 falli fischiati (era a quota 15 nella sua prima partita stagionale, 24,31 la media dello scorso anno, a testimonianza della difficoltà del match) e tre cartellini gialli, tutti corretti .

Contatto minimo tra Heggem e Oristanio

Contatt(in)o in area del Bologna fra Heggem e Oristanio, si incrociano i due piedi destro ma il giocatore granata resta dapprima in piedi, poi si lascia andare: esitazione fatale, segnale che il contatto era davvero minimo, figuriamoci con le soglie volute da Orsato.

Non c'è tocco di mano di Theate

Silent check nel finale, non c’è tocco di mano di Theate sul tiro di Oristanio (c’è anche un rimpallo), il pallone colpisce il ginocchio sinistro. Fosse andato sul braccio, sarebbe stato non punibile, vista la posizione congrua.

Regolari le due reti

Entrambi i gol nascono da due recuperi del pallone simili, giudicati da Guida allo stesso modo: sull’1-0, Cambiaghi interviene in maniera decisa ma non fallosa su Fortini prima di far ripartire l’azione; sull’1-1, è Kulenovic che s’impossessa del pallone, rubandolo a De Silvestri. Ma non è merito di Orsato, il suo ego stavolta non sarà soddisfatto: non erano falli neanche lo scorso anno.

Var, lavoro di routine

Santoro (voto 6) - Lavoro di routine.