Disastro Zufferli, perché quello su Rowe era rigore netto!

Non bene Zufferli (voto 4,5), fra i “pupilli” di Orsato . Al di là degli episodi ( manca un rigore all’Atalanta , anche facile da dare), è la gestione della partita che non funziona, lo dimostrano le proteste continue, la scarsa accettazione in campo anche per le vicende minime. Un errore che, vedrete, Orsato giustificherà anche questa volta (oggi la riunione a Lissone con tecnici, referee manager e dirigenti), evidentemente con questo sistema “nasconde” anche la poca qualità generale : meno fischi, meno errori, è matematica.

Kalulu trattiene Rowe: era rigore

Come detto, manca un rigore all’Atalanta: la trattenuta di Kalulu a Rowe è non solo plateale, ma anche sostanziale, visto che è prolungata e in qualche maniera interferisce con la corsa del giocatore nerazzurro, che stava arrivando sul pallone. Qui non si stratta di linea alta del fallo, ma di un errore. Non il primo, non sarà l’ultimo.

Mancano i gialli a Ederson e Bremer

Non solo l’aspetto tecnico è risultato sotto il sei, ma anche il disciplinare ha lasciato a desiderare: impossibile capire che linea abbia impostato Zufferli, visto che mancano almeno due gialli pieni. Ederson ferma Kolo Muani in ripartenza, Bremer entra in ritardo su Rowe che aveva già scaricato il pallone. Cosa c’era di difficile? Cosa c’entra la soglia alta?

Regolari i due gol della Juve

Nessun dubbio sulla regolarità dei due gol della Juve, non ci sono contatti dubbi né posizioni da verificare. Tutta pulita la (lunga) azione che ha portato al gol di Conceicao, salta senza commettere fallo Bremer sul 2-0.

Al Var si tace

Marini (voto 5) - Ruolo in crisi, ormai si fa prima (o meglio?) a starsene zitti. Sbagliando.