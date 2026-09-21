Doveri e un dubbio che rimane: Dragusin tiene, Hojlund va giù. Perché non ha fischiato il rigore
Partita.... alla Doveri per il presidente di Roma1: pochi fischi (20 falli, soglia alta ma senza esagerare), tre ammoniti, un paio di episodi in area di rigore trattati alla stessa maniera, anche se uno (Dragusin su Hojlund) è più sospetto dell’altro.
Il contatto Dragusin-Hojlund al limite
Partiamo da questo episodio: angolo per il Napoli, più o meno all’altezza del rigore Dragusin abbraccia Hojlund che gli aveva fatto il “ricciolo” e si era smarcato. La trattenuta c’è, pure non clamorosa, l’aggravante è che Dragusin non guarda mai il pallone (è fra le avvertenze che gli arbitri danno prima dei corner, cosa che ha puntualmente fatto anche Doveri). L’esimente è che il pallone non arriva da quelle parti e così l’arbitro ha optato per il play on.
No rigore Rrahmani-Njie e Ranieri-Lucca
Contatto ad inizio gara fra Rrahmani e Njie, c’è un scontro soprattutto testa a testa, sembra essere però più il viola che, cercando di “andare dentro”, va verso l’avversario. Ancora: tamponamento in area viola fra Ranieri e Lucca, che indietreggia per prendere posizione, nell’ottica-Doveri ci sta far proseguire.
Gestione dei cartellini
Tre, come detto, i giocatori ammoniti: chiaro e indiscutibile quello per Mastantuono, in ritardo e diretto su Lobotka; trattenuta prolungata di Ranieri ai danni di Lucca; perdita di tempo (per proteste?) di De Gea.
VAR: Gariglio 6
Si limita a confermare, senza sussulti.
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