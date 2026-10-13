Moviola Torino-Udinese: Crezzini non perde le cose importanti, Ebosse in gioco
Terza partita in A in questa stagione (il tassametro recita tredici in carriera) per Valerio Crezzini (voto 6,5), fra gli arbitri più impiegati da Orsato (sicuramente il più giovane).
Bene Crezzini a Torino
Sempre molto vicino all’azione, non perde le cose importanti, la tiene con appena 14 falli (non è un’indicazione granitica, ma dimostra che gara è stata) e un solo ammonito (giallo per Bertola, dura entrata in ritardo su Cacciamani).
Regolare il gol dell'Udinese
L’episodio che ha richiesto un check più lungo del solito è stato il gol dell’Udinese, il dubbio è sulla posizione di Ebosse sul tocco di Solet: è perfettamente allineato a Coco, dunque in gioco, poi servirà l’assist per Ekkelenkamp.
Volpi ok al Var
Volpi (voto 6) - Nessuna criticità.
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