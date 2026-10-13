Moviola Torino-Udinese: Crezzini non perde le cose importanti, Ebosse in gioco

Bene Crezzini a Torino

Sempre molto vicino all’azione, non perde le cose importanti, la tiene con appena 14 falli (non è un’indicazione granitica, ma dimostra che gara è stata) e un solo ammonito (giallo per Bertola, dura entrata in ritardo su Cacciamani).

Regolare il gol dell'Udinese

L’episodio che ha richiesto un check più lungo del solito è stato il gol dell’Udinese, il dubbio è sulla posizione di Ebosse sul tocco di Solet: è perfettamente allineato a Coco, dunque in gioco, poi servirà l’assist per Ekkelenkamp.

Volpi ok al Var

Volpi (voto 6) - Nessuna criticità.