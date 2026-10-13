Moviola Atalanta-Venezia: Elmas da rosso, Tremolada male davanti a Orsato

Un brutto errore per Paride Tremolada, seconda in A della stagione, decisamente peggio della prima (Udinese-Lazio). Sotto gli occhi del designatore Orsato, in tribuna con un osservatore di Mestre, non vede un chiaro fallo da rosso di Elmas, che entra con la gamba tesa e il piede a martello da dietro sul tendine d’Achille di Helgason. Facile da vedere anche in campo, soprattutto dopo domenica, ma la mania di dissimulare tutto ha portato l’arbitro di Monza a fare giallo. Errore che il VAR ha corretto, chi plaudiva alla nouvelle vague dovrà ricredersi. All’appello, fra l’altro, manca pure un giallo (ne ha fatti due) chiaro a Scalvini, che ferma Kike Pérez in ripartenza.