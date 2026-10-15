Letexier capisce poco sui fuorigioco, Bellingham tocca Mancini ma...: la moviola di Roma-Real Madrid
Non una partita epica per il francese Letexier, le colpe (poche le sue) deve dividerle con i due assistenti, sui fuorigioco ci hanno capito poco o nulla. Due reti annullate che invece erano buone, a questi livelli, non sono poco. Vero anche che la tecnologia in casi simili arriva ovunque, anche oltre i limiti umani. L’arbitro francese, considerato fra i migliori d’Europa, imposta la gara su soglia alta e così la tiene anche negli episodi cruciali in area di rigore. I suoi numeri: 23 falli fischiati, 4 ammoniti. Ne manca uno, di giallo: Cucurella placca Soulé. Voto: 6.
No rigore su Bellingham: l'analisi
Protesta il Real che vuole il rigore su Bellingham, appena prima della rete di Malen inizialmente annullato: c’è un contatto - lieve - sul piede sinistro dell’inglese da parte di Mancini, poco per assegnare il rigore.
Ok i gol: tutti regolari, tranne uno
Soulé serve Malen sul filo del fuorigioco, l’olandese segna, l’assistente numero due, Rahmouni, segnala: il SAOT rimette le cose a posto, c’è Valverde che tiene tutti in gioco. Buono anche il gol di Espi: sul colpo di testa di Endrick, respinto da Gollini, Espi è tenuto in gioco soprattutto da Wesley, che si è tardato ad uscire, ma pure da Molina. Annullato un gol a Mbappè: di poco oltre il tacco sinistro di De Roon al momento del passaggio.
VAR: Higler (Ola) 6,5
Tanto lavoro, facilitato dalla tecnologia.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS