Letexier capisce poco sui fuorigioco, Bellingham tocca Mancini ma...: la moviola di Roma-Real Madrid

Non una partita epica per il francese Letexier, le colpe (poche le sue) deve dividerle con i due assistenti, sui fuorigioco ci hanno capito poco o nulla. Due reti annullate che invece erano buone, a questi livelli, non sono poco. Vero anche che la tecnologia in casi simili arriva ovunque, anche oltre i limiti umani. L’arbitro francese, considerato fra i migliori d’Europa, imposta la gara su soglia alta e così la tiene anche negli episodi cruciali in area di rigore. I suoi numeri: 23 falli fischiati, 4 ammoniti. Ne manca uno, di giallo: Cucurella placca Soulé. Voto: 6.