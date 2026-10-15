Moviola Feyenoord-Como: Rumsas la tiene, Ramon rischia il doppio giallo
Feyenoord-Como
Rumsas: 6,5
Gara sempre in controllo per il lituano Rumsas, anche se un dato salta all’occhio: 37 falli commessi sono un’enormità a queste latitudini, mentre sono 5 i cartellini gialli (tutti corretti), con Ramon che ha rischiato il “bis”.
Regolari i gol
Regolare la rete di Diao: al momento del lancio di Ramon, Lopez lo tiene in gioco, non c’è poi fallo sullo stesso Lopez da parte dell’autore del gol. E’ in gioco anche Diarra - che servirà Moussa - sul lancio di Marmol, parte dietro Ramon.
Ramon rischia grosso
Come detto, ha rischiato Ramon: già ammonito, travolge da dietro Ferri saltandogli sopra.
VAR: del Cerro Grande 6
Poco lavoro per lo spagnolo, impegnatissimo in questo turno europeo.
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