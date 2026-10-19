Moviola Juve-Lazio: Massa ancora ok. Giusto annullare il gol di Kolo Muani

Secondo big match della stagione per Massa (6,5), esce bene anche dalla sfida fra Juve e Lazio (dopo Roma-Inter): la superiorità della Lazio ha agevolato il compito, non ci sono stati episodi cruciali nelle due aree, gli stessi giocatori non hanno alzato il livello di tensione del match, permettendo all’internazionale di Imperia di governarla senza troppi sforzi. Una rete annullata per fuorigioco, due soli cartellini gialli, accettazione da parte delle due squadre. Forse s’è perso per strada qualche fallo. Trascurabile.