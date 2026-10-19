Moviola Juve-Lazio: Massa ancora ok. Giusto annullare il gol di Kolo Muani
Secondo big match della stagione per Massa (6,5), esce bene anche dalla sfida fra Juve e Lazio (dopo Roma-Inter): la superiorità della Lazio ha agevolato il compito, non ci sono stati episodi cruciali nelle due aree, gli stessi giocatori non hanno alzato il livello di tensione del match, permettendo all’internazionale di Imperia di governarla senza troppi sforzi. Una rete annullata per fuorigioco, due soli cartellini gialli, accettazione da parte delle due squadre. Forse s’è perso per strada qualche fallo. Trascurabile.
Doppio offside sul gol annullato a Kolo Muani
Annullato il gol di Kolo Muani, corretto: l’attaccante francese è già oltre tutti i difensori biancocelesti al momento del tiro di Douglas Luiz, il successivo tocco di Sutalo non può essere considerato una giocata, l’ultimo a toccare il pallone fra Belahyane e Nico Gonzalez è proprio il bianconero, con Kolo Muani sempre in posizione di fuorigioco.
Tutto regolare sull'1-0 di Prosvstgaard
Buona la rete di Provstgaard: al momento del cross di Zaccagni, c’è Lucumi che tiene tutti in gioco.
Match globalmente corretto
Due soli gialli, come detto, per appena 14 falli fischiati, non sempre - come detto - in maniera corretta. Il giallo lo trova Taylor che restituisce in campo il pallone mentre i bianconeri si accingevano ad effettuare la rimessa.
Al Var Meraviglia (6): nessun episodio .
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