Amorim punta tutto su Rabiot trequartista

Moviola Milan-Atalanta: Chiffi, due OFR. Che tolleranza con Rabiot!

Il giudizio sulla direzione di gara del Meazza, altamente negativa e salvata dagli interventi del Var
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Edmondo Pinna
Edmondo Pinna

2 min

Pubblicato il 19.10.2026, 08:42

Serie AMilanatalantaMoviolachiffiRabiot

Una partita orribile, sotto tutti i punti di vista: falli non fischiati o fischiati male, gialli non fatti (uno suggerito da Sozza), due OFR, Rabiot impunito nonostante tutto. Ovviamente insufficiente Chiffi (voto 4), che già veniva da un brutto Frosinone-Como e per premio è tornato subito in A: le regole di Orsato valgono per tutti? Questi sono i risultati...

Le OFR salvano Chiffi sui due rigori

Brutte le due OFR che prende Chiffi: sul tiro di Musah, Obric colpisce il pallone con la mano sinistra, il braccio è largo e in posizione punibile. La Ref Cam è impietosa, l’arbitro è a pochi metri, assegna l’angolo senza dare rigore, corretta revisione di Camplone. Così come è corretta anche la seconda, il braccio di Kristensen si muove verso il pallone calciato da Gonçalo Ramos, anche questo sfuggito all’arbitro di Padova, anche in questo caso in posizione frontale.

Rabiot graziato

Altro aspetto che penalizza Chiffi: come se non bastasse il vaffa (solo con il braccio, per altro reiterato?) di Rabiot all’ammonizione, il francese dopo il gol si rivolge esultando proprio verso di lui. Una brutta scena.

Pulisic in fuorigioco

Dopo aver dato gol, l’assistente Yoshikawa si ferma, deve essere arrivato l’input del SAOT: il sinistro di Pulisic è oltre Kristensen, sul tocco di Gonçalo Ramos. Rete annullata.

Senza il Var sarebbe stato un disastro

Camplone 7 - La partita la fa lui, il resto lo fischierebbe anche un arbitro dell’OTS (Organo Tecnico Sezionale).

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