Osmers è un disastro: manca un rigore per l’Inter. E sul rosso a Bastoni c’è un problema…

Osmers 4,5

Non era facile ma il tedesco Harm Osmers, 41 anni e solo alla seconda partita di Champions (ne ha 13 in Europa League e 6 in Conference), si perde probabilmente un rigore a favore dell’Inter ad inizio primo tempo. In generale, lascia qualcosa al match, soprattutto non dà grande sensazione di solidità tecnica e disciplinare (per tutti, manca il giallo per Nazaryna) . Per il tedesco, si tratta del terzo incrocio con le nostre squadre: nei due precedenti, l’Under 21 azzurra era rimasta imbattuta (1 vittoria e un pari).