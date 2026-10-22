Osmers è un disastro: manca un rigore per l’Inter. E sul rosso a Bastoni c’è un problema…

La moviola della sfida vinta in Champions dai nerazzurri sullo Shakhtar: errori dell'arbitro tedesco
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Edmondo Pinna
Edmondo Pinna

2 min

Pubblicato il 22.10.2026, 07:37

bastoniInterosmersoggi

Osmers 4,5

Non era facile ma il tedesco Harm Osmers, 41 anni e solo alla seconda partita di Champions (ne ha 13 in Europa League e 6 in Conference), si perde probabilmente un rigore a favore dell’Inter ad inizio primo tempo. In generale, lascia qualcosa al match, soprattutto non dà grande sensazione di solidità tecnica e disciplinare (per tutti, manca il giallo per Nazaryna) . Per il tedesco, si tratta del terzo incrocio con le nostre squadre: nei due precedenti, l’Under 21 azzurra era rimasta imbattuta (1 vittoria e un pari).  

Follia Bastoni: mani in faccia a Ocheretko e doppia ammonizione, Inter in dieci
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Da rigore

Colpo di testa di Alisson, davanti a lui Ocheretko spinge Bastoni ma così facendo stacca le braccia dal corpo, in posizione innaturale, il pallone lo colpisce sulla destra. Vero, può essere considerato inaspettato, ma la posizione delle braccia è davvero “colpevole”. 

Non è penalty

Testa di Akanji, pallone sul braccio destro di Marlon Gomes: dentro la figura, giusto non dare rigore. 

I due gialli a Bastoni

Espulso Bastoni per doppio giallo: ma se il secondo giallo è davvero un’ingenuità colossale del difensore azzurro (da ammonito, mette le mani in faccia di Ocheretko, sempre lui, per allontanarlo), il primo è davvero fiscale: nella discussione con Elias, paga solo lui. 

VAR: Schröder 5,5 

Capiamo la ritrosia a evirare l’OFR, ma... 

 

 

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