Andrey Santos era da espulsione: l’errore dell’arbitro di Como-Manchester United
Como-Manchester United 4-1, Jablonski: voto 5,5
Per fortuna non ha inciso sul risultato finale. Ma, soprattutto nel primo tempo, poco convincente la prova dell’arbitro tedesco Sven Jablonski, 36 anni, consulente bancario a Brema. Perché se sul contatto in area dello United fra Baturina e Maguire ha dato più peso al tocco sul pallone che al contemporaneo contatto sulla gamba destra (decisione supportabile), meno lo è stata la scelta di graziare Andrey Santos: nel giro di 5’ commette due falli su Nico Paz, uno più brutto dell’altro, in particolare il secondo, durissimo, in ritardo, un arancione pieno. Si salva lo United: Lammens su Douvikas è rigore, se non fosse partito in offside minimo.
VAR: Dingert 6
Fa il suo lavoro.
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