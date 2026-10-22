Andrey Santos era da espulsione: l’errore dell’arbitro di Como-Manchester United

Per fortuna non ha inciso sul risultato finale. Ma, soprattutto nel primo tempo, poco convincente la prova dell’arbitro tedesco Sven Jablonski, 36 anni, consulente bancario a Brema. Perché se sul contatto in area dello United fra Baturina e Maguire ha dato più peso al tocco sul pallone che al contemporaneo contatto sulla gamba destra (decisione supportabile), meno lo è stata la scelta di graziare Andrey Santos: nel giro di 5’ commette due falli su Nico Paz, uno più brutto dell’altro, in particolare il secondo, durissimo, in ritardo, un arancione pieno. Si salva lo United: Lammens su Douvikas è rigore, se non fosse partito in offside minimo.

VAR: Dingert 6

Fa il suo lavoro.