Fabregas: "Che orgoglio, ma pensiamo già alla prossima"

Andrey Santos era da espulsione: l’errore dell’arbitro di Como-Manchester United

L'analisi degli episodi più discussi della sfida del 'Sinigaglia' in Champions League: il tedesco Jablonec non convince
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Edmondo Pinna
Edmondo Pinna

1 min

Pubblicato il 22.10.2026, 08:28

MoviolaComo-Manchester Unitedoggi

Como-Manchester United 4-1, Jablonski: voto 5,5

Per fortuna non ha inciso sul risultato finale. Ma, soprattutto nel primo tempo, poco convincente la prova dell’arbitro tedesco Sven Jablonski, 36 anni, consulente bancario a Brema. Perché se sul contatto in area dello United fra Baturina e Maguire ha dato più peso al tocco sul pallone che al contemporaneo contatto sulla gamba destra (decisione supportabile), meno lo è stata la scelta di graziare Andrey Santos: nel giro di 5’ commette due falli su Nico Paz, uno più brutto dell’altro, in particolare il secondo, durissimo, in ritardo, un arancione pieno. Si salva lo United: Lammens su Douvikas è rigore, se non fosse partito in offside minimo.

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