Moviola Napoli-Roma: Colombo, gara complessa. Le reti sono ok

Partita complessa per Colombo (voto 6,5) , portata alla fine con grande coerenza: ha tenuto la soglia del fallo sempre molto alta , non ha esitato ad estrarre i cartellini quando c’è stato bisogno . Il Napoli protesta per le reti del 2-2 e del 3-3 .

Regolari i due gol della Roma contestati dal Napoli

Di Lorenzo difende il pallone su Malen, non ci sono però contatti bassi che giustificherebbero la caduta del difensore (che allunga la gamba destra, come se avesse subito un “aggancio”); sul secondo angolo successivo, la posizione di Castro è regolare, pallone sulla faccia e non sul braccio. C’è un contatto fra Balerdi e Beukema, i due si avvicinano, non c’è alcuna gomitata, Beukema va giù tenendosi la pancia, poi si rialza perché l’azione va avanti, partecipa alla manovra difensiva, quindi si lamenta e ricade a terra.

Palla sul corpo di Badiashile: non c'è rigore

Fine primo tempo, cross di Mancini, Badiashile s’oppone col corpo, non c’è tocco di mano.

Gollini rischia il rosso ma si salva

Gollini in uscita fuori dall’area su De Bruyne, pallone sul braccio destro del portiere che però è attaccato al corpo: fosse stato staccato, rosso chiaro, così giusto far giocare.

Olivera in fuorigioco non punibile sulla rete di Anguissa

Sulla rovesciata di Anguissa, c’è Olivera in fuorigioco, non punibile però perché non interferisce con nessuno, regolare la rete dell’1-0.

Aureliano ok al Var

Aureliano (voto 6) - Conferma le scelte di campo.