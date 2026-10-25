Moviola Lazio-Parma: svista Arena, su Frattesi c'era un rigore netto

Insufficiente la partita di Arena: si perde qualcosa dal punto di vista sia tecnico che disciplinare (la gamba alta di Keita sulla gamba alta di Zaccagni, peccato che gli prenda la caviglia e non il pallone) ma soprattutto un rigore netto per la Lazio (che sembra cresciuta pure da questo punto di vista, atteggiamento positivo anche dopo il torto subito). Possibile che nessuno si accorga del fallo? Che neanche questo sia punibile? O - come abbiamo capito - che siano sempre cose di campo? Chi è che era a favore del VAR? E chi non lo digeriva quando era in campo? Le certezze: alla Lazio manca un rigore, così facendo, anche la linea alta alla Orsato perderà credibilità... Santoro la chiude con 14 falli e 2 gialli. Ma se non si sanzionano le cose evidenti...

Lazio, su Frattesi è rigore netto...

Frattesi in area del Parma, ha bruciato sul tempo Troilo che lo trattiene per la manica destra e, soprattutto, lo colpisce con la sinistra dietro la gamba destra (più polpaccio che coscia). Contatto evidente e punibile, Arena da dietro fa segno che non c’è nulla, Santoro nel VOR gira dall’altra parte.

Isaksen, è fuorigioco

Noslin serve in profondità Isaksen che segna, ma il gol viene annullato: è, con il ginocchio destro, appena oltre Drobnic.

GLT sul gol del Parma

Il gol di Lontani lo ha segnato la GLT: pallone dentro.

VAR: Santoro 5

Colpevole anche lui, senza attenuanti.