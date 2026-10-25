Viaggio all'interno del centro Var di Lissone: le immagini inedite

Moviola Como-Sassuolo: bene Di Marco, ok i gol annullati

Il giudizio sulla direzione di gara e sugli episodi del match vinto dai lariani di Fabregas al 'Sinigaglia'
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google
Edmondo Pinna
Edmondo Pinna

2 min

Pubblicato il 25.10.2026, 09:39

MoviolaComoSassuoloArbitridi marcoSerie Aoggi

Un’altra buona partita per Di Marco (voto 6,5), 35 anni, alla seconda in A stagionale (curiosamente, la seconda con il Sassuolo fra i protagonisti), la 9ª in A (la terza con la squadra emiliana).

Como-Sassuolo 2-0: cronaca, statistiche e tabellino

 

Carrick affranto, Maguire incredulo: il Manchester United chiede scusa ai tifosi dopo il ko con il Como
Guarda la gallery

 

Bene Di Marco in Como-Sassuolo

Tiene il match senza particolari difficoltà, la soglia del fallo resta quella richiesta da Orsato, buona accettazione da parte dei giocatori. Due i gol annullati, uno per parte: è di poco in fuorigioco Da Cunha su lancio lungo di Kambwala, appena oltre Cande; è invece più chiara la posizione di offside di Bowie, al momento del passaggio di Adzic (chiaramente oltre Kambwala ), prima dell’assist per Bakola che metterà dentro. Non c’è fallo di Caqueret su Matic sulla prima rete di Douvikas, sembra essere in anticipo Kaiki su Berardi sul gol del 2-0.

Piccinini senza problemi al Var

Piccinini (voto 6) - Gli basta il minimo.

 

Tutte le news
Moviola

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS