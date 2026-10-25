Moviola Como-Sassuolo: bene Di Marco, ok i gol annullati
Un’altra buona partita per Di Marco (voto 6,5), 35 anni, alla seconda in A stagionale (curiosamente, la seconda con il Sassuolo fra i protagonisti), la 9ª in A (la terza con la squadra emiliana).
Como-Sassuolo 2-0: cronaca, statistiche e tabellino
Bene Di Marco in Como-Sassuolo
Tiene il match senza particolari difficoltà, la soglia del fallo resta quella richiesta da Orsato, buona accettazione da parte dei giocatori. Due i gol annullati, uno per parte: è di poco in fuorigioco Da Cunha su lancio lungo di Kambwala, appena oltre Cande; è invece più chiara la posizione di offside di Bowie, al momento del passaggio di Adzic (chiaramente oltre Kambwala ), prima dell’assist per Bakola che metterà dentro. Non c’è fallo di Caqueret su Matic sulla prima rete di Douvikas, sembra essere in anticipo Kaiki su Berardi sul gol del 2-0.
Piccinini senza problemi al Var
Piccinini (voto 6) - Gli basta il minimo.
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