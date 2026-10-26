Moviola Inter-Fiorentina: altro che "soglia alta", rigore anche su Thuram
Ieri Thuram, sabato Frattesi... Errori grossolani, indotti dall’ormai inspiegabile “soglia alta” di Orsato. Due parole per celare sviste e magagne. Ultimi in ordine di tempo, due falli chiari, le cui responsabilità vanno cercate non solo negli arbitri in campo (Arena sabato, Mariani ieri), ma anche nei due VAR (Santoro e il solito Fabbri), ormai terrorizzati ed incapaci di ordinare anche un caffè al banco senza il placet del loro capo. E mentre anche la favola che «si gioca di più per merito di Orsato» sta perdendo proseliti (si gioca di più perché le regole Ifab pre-Mondiale stanno efficacemente combattendo le perdite di tempo), la storia della soglia alta inizia a perdere colpi. Di Frattesi abbiamo detto ieri. Ma l’episodio di Inter-Fiorentina è simile, se non più grave. Nel complesso, Mariani (voto 5) non ha convinto: metro tecnico non sempre lineare.
Nessuna attenuante su Viery-Thuram
Il condizionamento di Orsato è evidente nell’episodio Viery-Thuram: la punta si libera dell’avversario, che allarga la gamba destra e colpisce la sinistra. Mariani si porta il fischietto alla bocca e indica il dischetto, manca solo il fischio che resta nelle intenzioni, stoppato (possibile) dall’assistente Christian Rossi. Fabbri, da parte sua, pilatescamente se ne lava le mani e da Lissone tutto tace. Gravissimo.
Solare il rigore assegnato
Valdepeñas e Thuram si tengono, il nerazzurro scappa all’avversario, che vistosi perso, gira le spalle al pallone in arrivo e s’aggrappa.
Sospetti anche sull'abbraccio di Dragusin
Dragusin abbraccia a due mani Thuram e lo butta giù: anche qualcosa più di un rischio.
Giusto sorvolare sui mani di Bastoni e Pongracic
Tiro di Mastantuono, Bastoni braccio destro al corpo; tocco di Esposito, mano sinistra di Pongracic in posizione congrua e ferma.
VAR: Fabbri 4,5
Lui ha il conforto delle immagini. Disastroso.
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