Moviola Lecce-Juve: Maresca gestisce ma mancano tre gialli, rosso a fiducia
Partita in controllo per Maresca (voto 6), pur però con diverse sbavature, soprattutto dal punto di vista disciplinare: se è corretto (e lo è, il rosso non esiste) il giallo per Gaspar, risparmia almeno tre cartellini ai giocatori della Juventus (Bremer al 6’ del primo tempo è uguale a quello del difensore di Di Francesco). Inflessibile con Gaspar, che probabilmente (vedi movimento del braccio) lo manda a... quel paese: non conosce la suscettibilità di Maresca? Nessun episodio in area di rigore, gestione nei momenti più difficili, uno dei due stop per i fumogeni (il secondo) usato per rifiatare. Ha fischiato 22 falli.
Mancano tre gialli per la Juve
Partiamo allora proprio dalla gestione dei cartellini da parte dell’arbitro di Napoli: al 6’, Bremer scivola dopo un contatto con Geubbels e, per evitare che l’avversario se ne vada (eravamo sulla trequarti del Lecce ma davanti non aveva nessuno) lo ostacola, lo strattona e lo butta giù. Né fallo, né giallo. Risparmiato un cartellino anche per una spinta di McKennie su Gallo (che era per aria, dunque più pericoloso), Douglas Luiz (imprudente su Paco Esteban).
Il rosso a Gaspar
Espulso Gaspar nel finale, rosso diretto: unica spiegazione, che abbia accompagnato con le parole il movimento col braccio tipico di chi manda qualcuno a quel paese. Altrimenti...
Non c'è lavoro per il Var
Paterna (voto 6) - Non c’è lavoro per lui.
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