Moviola Lecce-Juve: Maresca gestisce ma mancano tre gialli, rosso a fiducia

Partita in controllo per Maresca (voto 6), pur però con diverse sbavature, soprattutto dal punto di vista disciplinare: se è corretto (e lo è, il rosso non esiste) il giallo per Gaspar, risparmia almeno tre cartellini ai giocatori della Juventus (Bremer al 6’ del primo tempo è uguale a quello del difensore di Di Francesco). Inflessibile con Gaspar, che probabilmente (vedi movimento del braccio) lo manda a... quel paese: non conosce la suscettibilità di Maresca? Nessun episodio in area di rigore, gestione nei momenti più difficili, uno dei due stop per i fumogeni (il secondo) usato per rifiatare. Ha fischiato 22 falli.