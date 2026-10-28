Zufferli stecca sotto gli occhi di Orsato: la moviola di Sassuolo-Lazio
Sassuolo-Lazio
Zufferli: 5
Sotto gli occhi del designa-tore Orsato, stecca con po- che attenuanti uno dei suoi pupilli, Zufferli, in una partita di una facilità disarmante. Azzecca solo il rosso per Thorstvedt, ha bisogno di una OFR, il VAR deve lavorare anche sui fuorigioco.
Netto il primo rigore per la Lazio
Tiro di Zaccagni, Cinquegrano davanti a lui si gira e impatta il pallone con il braccio alto, sopra le spalle, anche se in torsione: contatto chiaro, che sfugge all’arbitro in campo, non nel VOR di Lissone. Anche col vento contrario, a volte bisogna usarlo...
Senza nessun dubbio
Cinquegrano in maniera fal- losa su Isaksen, il rigore però arriva con una frazione di se- condo di ritardo: suggeri men-to dall’assistente Di Gioia?
L'espulsione di Thorstvedt
Entrata sconsiderata, sia pure non volontaria, di Thorstvedt sulla tibia di Zaccagni, che si piega in maniera tremenda: rosso diretto.
Il gol di Floriani
E’ in gioco Floriani Mussolini sul cross di Taylor, c’è Cinquegrano che lo tiene in gioco. La sua posizione sarebbe stata buona anche se avesse toccato Zaccagni (dietro la linea del pallone).
Buono, anche se...
Ok la rete di Taylor: c’è Frattesi in offside vicino a Turati, ma è alla sua destra, non sulla linea di visione, il portiere fa il suo movimento libero, anche se Frattesi è vicino e nell’area di porta.
VAR: Cosso 6,5
Facile, ma ci mette del suo.
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