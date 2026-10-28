Feliciani non è al top e sul rigore di Nzola...: la moviola di Roma-Cagliari

Roma-Cagliari

Feliciani: 5,5

Non in forma Feliciani, in ritardo in più d’un cambio di gioco, non preciso dal punto di vista tecnico (se si tiene un metro bisogna poi essere coerenti), un solo giallo proprio allo scadere (Rodriguez su Malen), ne manca uno per Obert (su Lulli). Per fortuna non ci sono stati episodi in area. Anzi, uno c’è stato ed è stato necessario l’intervento del VAR (allora serve?) per assegnare il rigore al Cagliari, anche se non era semplicissimo vederlo. Feliciani ha chiuso con 16 falli.