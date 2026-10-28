Feliciani non è al top e sul rigore di Nzola...: la moviola di Roma-Cagliari

Gli episodi più discussi della sfida tra i giallorossi di Gasperini e gli uomini di Pisacane
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Edmondo Pinna
Edmondo Pinna

2 min

Pubblicato il 28.10.2026, 08:02

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Roma-Cagliari

Feliciani: 5,5

Non in forma Feliciani, in ritardo in più d’un cambio di gioco, non preciso dal punto di vista tecnico (se si tiene un metro bisogna poi essere coerenti), un solo giallo proprio allo scadere (Rodriguez su Malen), ne manca uno per Obert (su Lulli). Per fortuna non ci sono stati episodi in area. Anzi, uno c’è stato ed è stato necessario l’intervento del VAR (allora serve?) per assegnare il rigore al Cagliari, anche se non era semplicissimo vederlo. Feliciani ha chiuso con 16 falli.

Rigore con il Var

Colpo di testa di Adopo, Pisilli si oppone con il braccio destro molto largo, il pallone sfiora la mano che si muove appena,. ma tanto basta per rendere l’intero intervento punibile. Feliciani in campo non fischia nulla, il VAR revisiona tutto e lo richiama all’On Field Review (la revisione a bordo campo). Tocco di mano evidente, corretto concedere il calcio di rigore.

Non punibile

Protesta il Cagliari (in particolar modo Liteta) sulla rete segnata da Malen, chiede in maniera evidente un fallo di mano. Non dell’olandese, ma di Mora, che gli ha servito il pallone. Mora viene affrontato da Mina in scivolata, il pallone schizza addosso al giocatore giallorosso, difficile capire dalle immagini se colpisca anche il braccio destro, nel caso però non punibile perché vicino al corpo in posizione congrua. rete regolare dopo il check del VAR.

VAR: Ghersini 6,5

Corretta OFR.

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