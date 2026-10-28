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Collu offuscato, era rigore su Da Cunha: la moviola di Torino-Como

Penalty non concesso alla squadra di Fabregas dopo l'intervento negligente di Bragança ai danni di Da Cunha: errore grave per arbitro e Var
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Edmondo Pinna
Edmondo Pinna

1 min

Pubblicato il 28.10.2026, 11:27

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Manca un rigore al Como, anche abbastanza netto, giustificarlo con la “soglia alta” significa mistificare la realtà, errore grave per Collu. Bragança pizzica il piede destro di Da Cunha in area di rigore, l’intervento è negligente, senza possibilità di prendere il pallone, neanche il VAR Marini (anche lui s’è perso nelle nebbie delle interpretazioni contra legem) se la sente di intervenire. Corretto annullare il gol di Douvikas in campo: sul lancio di Da Cunha, l’attaccante del Como è oltre - non di moltissimo - la linea fissata da Coco. L’azione nasce da un recupero del pallone di Milla su Bragança, regolare. Sulla rete dell’1-0, non c’è fallo di Fitz-Jim su Ramon sul recupero del pallone.

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