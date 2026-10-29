Doveri, non ci siamo: quante scelte sbagliate. E quel suggerimento a Koopmeiners…

Doveri 5

Lascia diverse cose per strada Doveri, sempre in bilico quando si tratta di scelte. Riflessione: fischia una punizione indiretta (di “seconda” o “a due” in gergo) a favore della Juve, ma nessuno dei bianconeri, nonostante il braccio alto fatto vedere più volte, lo capisce, tanto che Koopmeiners si appresta a tirare di prima. E’ proprio allora che Doveri si avvicina e glielo spiega, tanto che i bianconeri cambiano strategia. Perché? Avessero segnato, il Genoa avrebbe lecitamente potuto fare l’inferno, quello che doveva fare l’arbitro lo aveva fatto. Manca un giallo chiaro: Bremer su Vitinha, anche facile.