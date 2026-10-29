Doveri, non ci siamo: quante scelte sbagliate. E quel suggerimento a Koopmeiners…
Doveri 5
Lascia diverse cose per strada Doveri, sempre in bilico quando si tratta di scelte. Riflessione: fischia una punizione indiretta (di “seconda” o “a due” in gergo) a favore della Juve, ma nessuno dei bianconeri, nonostante il braccio alto fatto vedere più volte, lo capisce, tanto che Koopmeiners si appresta a tirare di prima. E’ proprio allora che Doveri si avvicina e glielo spiega, tanto che i bianconeri cambiano strategia. Perché? Avessero segnato, il Genoa avrebbe lecitamente potuto fare l’inferno, quello che doveva fare l’arbitro lo aveva fatto. Manca un giallo chiaro: Bremer su Vitinha, anche facile.
Dubbio sul 2-0
C’è un’ombra sulla rete del 2-0 realizzata da Baldanzi: l’azione, infatti, nasce dall’altra parte, al limite dell’area del Genoa, esattamente da un contrasto fra Alajbegovic e Vitinha: il bosniaco della Juve tira (in realtà, svirgola), Vitinha lo tocca sulla punta del piede con la sua. Una frazione di secondo dopo e le conseguenze, a quella velocità e con quella intensità, sarebbero state peggiori. Fallo? Doveri s’ingoia il fischietto, il VAR fischietta e fa finta di nulla.
Proteste
Nella nebbia (dei fumogeni), uscita di Vicario sui piedi di Ehizibue che va giù, per quello che si è potuto capire il portiere anticipa l’avversario, non può esserci rigore.
VAR: Aureliano 5,5
Meglio girarsi dall’altra parte.
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