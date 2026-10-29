Inter, male Pairetto e il Var dov’era? C’è fallo prima dello 0-1
Pairetto 5
Piena di errori e di pasticci la partita di Pairetto. Per dire, un arbitro (internazionale, eh?) che si dimentica di fare l’annuncio dopo la rete annullata per offside di Lauberbach, meriterebbe di restare a casa. Invece, vedrete, il cerchio magico colpirà ancora. Grave l’errore sul contatto Carlos Augusto-Sohm sulla rete dello 0-1.
Venezia-Inter 0-2, tabellino e statistiche
Fallo sul primo gol
Carlos Augusto piomba su Sohm, fianco e gamba sinistra sul destro dell’avversario. Avesse pure sfiorato il pallone, lo stesso resta lì: Pairetto fa proseguire, il VAR (figuriamoci) muto, ormai si arbitra a piacimento.
Sotto soglia
Non parliamo di quella del fallo, ma della tolleranza all’errore del SAOT (3-5 cm): il fuorigioco di Lauberbach è davvero una questione di millimetri, oltre a Carlos Augusto. Appena più netto quello di Adams (oltre Bastoni) servito da Yeboah.
Dubbio
Contatto Bisseck su Lauberbach: possibile che Pairetto abbia valutato la poca intensità dell’intervento, in testa anche l’episodio su Sucic, e fa proseguire.
Tocco su Sucic
Sucic giù in area del Venezia, contatto (e non un calcio) sul piede destro da parte di Helgason, tocco che sembra leggero per gli standard attuali. Non si fischiano i falli veri... Il fuorigioco dello stesso Sucic, oltre Mazzocchi sul tocco del pallone da parte di Diouf, toglie tutti d’impaccio.
VAR: Camplone 5
Pauroso, così non serve.
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