Massa è un disastro in Parma-Udinese: Zaniolo era da rosso e invece…

Disastrosa partita di Massa, cui il VAR Mazzoleni non ha giovato (ma non c’erano quote in proposito). Manca un rigore e un rosso. Contatto Abankwah-Romero in area dell’Udinese: nulla. Placcaggio di Troilo su Davis: il bianconero gli prende il tempo, Troilo lo abbraccia e gli frana addosso, era rigore. Difficile capire perché Massa non fischi, ancor più difficile perché non intervenga Mazzoleni al VAR. Manca un giallo chiaro (può non essere Dogso) per Kabasele che ferma Romero, netto il rigore fischiato (braccio di Abankwah fuori sagoma), ma la manata di Zaniolo a Lontani (che continuava a trattenerlo) è rosso chiaro per condotta violenta. Nulla. Avesse fischiato prima... Voto: 4.5.