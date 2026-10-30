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Moviola Frosinone-Lecce, disastro Abisso: nel dubbio dà il rigore errato

Tutti gli episodi arbitrali della partita vinta 5-1 dalla squadra di Alvini
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Edmondo Pinna
Edmondo Pinna

1 min

Pubblicato il 30.10.2026, 09:16

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Pessimo spot di Abisso (era stato dismesso), duro colpo alla propaganda di Orsato: se quello assegnato al Frosinone è rigore, possono lamentarsi a ragione Venezia (contro l’Inter), Lazio (su Frattesi contro il Parma), Torino (contro il Bologna), solo per citare a memoria. Non solo, qualche secondo prima Calò aveva ben pensato di trattenere a lungo per il braccio destro Gandelman, più evidente (e dal confronto anche più falloso) rispetto al contattino fra Siebert e Kvernadze. In un mondo normale (che in questo caso si avvicina all’iperuranio orsatiano), nessun rigore (Gandelman accentua molto, non ci sono contatti bassi), ma in questo caso.... Overrule sul gol di Birligea: lui parte dietro la linea del pallone, Schmid sul lancio di Calo è tenuto in gioco da Tiago Gabriel.

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