Moviola Lazio-Cagliari: male Colombo, 2-1 regolare ma lui sbaglia tutto

Non sufficiente la partita dell’internazionale Colombo (voto 4,5), al di là degli episodi. Atteggiamento un po’ superbo, di superiorità, che ha finito per pagare sulla sua pelle, visto che sul 2-1 della Lazio (regolarissimo) commette un errore grave per un arbitro del suo rango. La chiude con 25 falli fischiati, un rosso e 3 gialli (nessuno per la Lazio, anche questo è segnale di maturità). Due episodi in area del Cagliari, in uno a nostro avviso poteva starci il rigore.