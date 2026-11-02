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Moviola Lazio-Cagliari: male Colombo, 2-1 regolare ma lui sbaglia tutto

Il giudizio sulla direzione arbitrale della gara di campionato vinta dai biancocelesti all'Olimpico
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Edmondo Pinna
Edmondo Pinna

2 min

Pubblicato il 02.11.2026, 08:56

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Non sufficiente la partita dell’internazionale Colombo (voto 4,5), al di là degli episodi. Atteggiamento un po’ superbo, di superiorità, che ha finito per pagare sulla sua pelle, visto che sul 2-1 della Lazio (regolarissimo) commette un errore grave per un arbitro del suo rango. La chiude con 25 falli fischiati, un rosso e 3 gialli (nessuno per la Lazio, anche questo è segnale di maturità). Due episodi in area del Cagliari, in uno a nostro avviso poteva starci il rigore.

 

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Errore di supponenza per Colombo

Tiro di Dele-Bashiru, il pallone colpisce violentemente Deiola alla tempia, con il giocatore del Cagliari che finisce a terra: l’arbitro ha il dovere di fermare il gioco per i colpi alla testa, a maggior ragione in questo caso visto che il pallone si muove verso il centrocampo e per un attimo cambia anche possesso. Da lì nasce l’azione del 2-1, ripetiamo, regolare.

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