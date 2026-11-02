Moviola Lazio-Cagliari: male Colombo, 2-1 regolare ma lui sbaglia tutto
Non sufficiente la partita dell’internazionale Colombo (voto 4,5), al di là degli episodi. Atteggiamento un po’ superbo, di superiorità, che ha finito per pagare sulla sua pelle, visto che sul 2-1 della Lazio (regolarissimo) commette un errore grave per un arbitro del suo rango. La chiude con 25 falli fischiati, un rosso e 3 gialli (nessuno per la Lazio, anche questo è segnale di maturità). Due episodi in area del Cagliari, in uno a nostro avviso poteva starci il rigore.
Errore di supponenza per Colombo
Tiro di Dele-Bashiru, il pallone colpisce violentemente Deiola alla tempia, con il giocatore del Cagliari che finisce a terra: l’arbitro ha il dovere di fermare il gioco per i colpi alla testa, a maggior ragione in questo caso visto che il pallone si muove verso il centrocampo e per un attimo cambia anche possesso. Da lì nasce l’azione del 2-1, ripetiamo, regolare.
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