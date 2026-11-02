Moviola Juve-Napoli: Sozza, primi 45’ da incubo. Koopmeiners più da rosso
Non pulitissima la partita di Sozza, anzi (voto 5): il primo quarto d’ora è stato un incubo (eppure Halloween era già finito), sul match pesa la decisione su Koopmeiners. Primo tempo sempre in bilico, ripresa condotta con maggiore serenità, ma certo qualcosa lascia sul campo.
Sozza confuso in Juve-Napoli
Entrata in ritardo, con la gamba tesa e piede con tacchetti esposti, di Koopmeiners su Anguissa: vero, non è un “affondo” ma una “strusciata”, il che in qualche maniera apre la strada agli innocentisti, ma da un possibile rosso a non fischiare neanche un fallo (e giallo) significa un errore sul campo e confusione in testa.
Decisione corretta
Step on foot classico di Marianucci, già ammonito, su Cabal: secondo giallo obbligatorio.
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