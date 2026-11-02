Moviola Como-Venezia: Ferrieri Caputi aveva visto bene. Milla, quello è rigore

C’era anche Orsato, in parte responsabile : un rigore giusto, netto, chiaro, cancellato da VAR (e AVAR, perché nel VOR sono in due). E il designatore? A furia di condizionare i suoi arbitri con la soglia alta , si finisce per cancellare anche le cose giuste.

Ferrieri Caputi aveva visto bene sul braccio di Milla: era rigore

Maria Sole Ferrieri Caputi (voto 5) aveva correttamente assegnato (anche perché era proprio li davanti) un rigore al Venezia per tocco di mano sinistra di Milla sul pallone toccato per ultimo dal compagno Da Cunha. Già, ma non è questo il caso in cui si può togliere un penalty perché il pallone arriva da un compagno di squadra. Non solo, Milla allarga il braccio prima di ritrarlo. Cervellotica la scelta di Cosso, OFR (e questo toglie i dubbi sul dentro/fuori). Netto il fallo di Juan Jesus su Douvikas (giallo per DOGSO depenalizzato), simula Kaiki ma prima era fallo si Smolcic.

Var, scelta cervellotica di Cosso

Cosso (voto 4) - Ma che ha combinato?