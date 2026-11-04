Rigorino e caos cartellini: l'arbitro di Manchester United-Roma non c'è
Gil Manzano 4
C’è qualcosa anche dello spagnolo Gil Manzano nella partita della Roma di ieri sera. Il rigore che riapre la partita è un rigorino (ino, ino: alle latitudini di Orsato, l’arbitro sarebbe stato sculacciato sulla pubblica piazza), la ripetizione è pura matematica (Cristante ha il piede sinistro sulla linea dell’area ed è lui che respinge la parata di Vasquez), manca un secondo giallo per Maguire.
Il rigorino dello United
Il piede sinistro di Cunha e il ginocchio destro di Mancini a contatto: per Gil Manzano, più la negligenza del giallorosso, sopportabile anche la tesi contraria (alzando il piede, Cunha incoccia il ginocchio di Mancini). Col contatto, il VAR tace, la colpa è tutta sullo spagnolo. Altro che soglia alta, siamo a zero.
Maguire da espulsione
Già ammonito, Maguire placca Castro, mettendo le mani (apposta?) dove non batte il sole: era secondo giallo chiaro, antisportivo. Giusta invece la seconda ammonizione per Cunha: bruttissimo fallo su Balerdi.
Il rigore per la Roma
Giusto il rigore per la Roma: il tiro di Soulé viene “parato” dal braccio sinistro di Heaven, fuori sagoma e in posizione innaturale.
Regolare il gol di Soulé
In gioco Soulé sullo 0-1, lo tengono in gioco Heaven e Maguire. Non ci sono infrazioni neanche sul recupero del pallone: regolare la pressione di Balerdi su Mainoo.
VAR: del cerro Grande 5
Conferma il rigore, non ha forza (e protocollo) per fare altro.
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