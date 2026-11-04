Rigorino e caos cartellini: l'arbitro di Manchester United-Roma non c'è

Gil Manzano 4

C’è qualcosa anche dello spagnolo Gil Manzano nella partita della Roma di ieri sera. Il rigore che riapre la partita è un rigorino (ino, ino: alle latitudini di Orsato, l’arbitro sarebbe stato sculacciato sulla pubblica piazza), la ripetizione è pura matematica (Cristante ha il piede sinistro sulla linea dell’area ed è lui che respinge la parata di Vasquez), manca un secondo giallo per Maguire.