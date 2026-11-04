Gasperini polemico: "Certi rigorini in Europa..."

Rigorino e caos cartellini: l'arbitro di Manchester United-Roma non c'è

La moviola della partita che i giallorossi hanno perso 3-2 in Champions League a Old Trafford
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Edmondo Pinna
Edmondo Pinna

2 min

Pubblicato il 04.11.2026, 07:35

oggiMoviolaGil Manzano

Gil Manzano 4

C’è qualcosa anche dello spagnolo Gil Manzano nella partita della Roma di ieri sera. Il rigore che riapre la partita è un rigorino (ino, ino: alle latitudini di Orsato, l’arbitro sarebbe stato sculacciato sulla pubblica piazza), la ripetizione è pura matematica (Cristante ha il piede sinistro sulla linea dell’area ed è lui che respinge la parata di Vasquez), manca un secondo giallo per Maguire. 

Il rigorino dello United

Il piede sinistro di Cunha e il ginocchio destro di Mancini a contatto: per Gil Manzano, più la negligenza del giallorosso, sopportabile anche la tesi contraria (alzando il piede, Cunha incoccia il ginocchio di Mancini). Col contatto, il VAR tace, la colpa è tutta sullo spagnolo. Altro che soglia alta, siamo a zero. 

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Maguire da espulsione

Già ammonito, Maguire placca Castro, mettendo le mani (apposta?) dove non batte il sole: era secondo giallo chiaro, antisportivo. Giusta invece la seconda ammonizione per Cunha: bruttissimo fallo su Balerdi.  

Il rigore per la Roma

Giusto il rigore per la Roma: il tiro di Soulé viene “parato” dal braccio sinistro di Heaven, fuori sagoma e in posizione innaturale. 

Regolare il gol di Soulé

In gioco Soulé sullo 0-1, lo tengono in gioco Heaven e Maguire. Non ci sono infrazioni neanche sul recupero del pallone: regolare la pressione di Balerdi su Mainoo. 

VAR: del cerro Grande 5 

Conferma il rigore, non ha forza (e protocollo) per fare altro. 

 

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