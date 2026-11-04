Chivu: "Non dobbiamo dimostrare niente. Voglia pazza e blocco basso: ecco la vera reazione"

La moviola di Feyenoord-Inter 0-3: solo millimetri sul gol annullato

Voti e giudizi alla direzione arbitrale del match in Champions dei nerazzurri: sufficiente Nyberg
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Edmondo Pinna
Edmondo Pinna

2 min

Pubblicato il 04.11.2026, 09:02

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Nyberg 6

Sufficiente la partita di Nyberg, sulle cose importanti c’è sempre. Resta il rammarico (dubbio?) della rete annullata a Pio Esposito, il SAOT è tarato per un margine d’errore di 3-5 centimetri, quanto sarà grande il deltoide dell’attaccante (nero)azzurro? 

Gol annullato a Pio Esposito

Annullato lo 0-4 di Pio Esposito, davvero una questione di millimetri (ricordate la protesta della Fiorentina?): sull’assist di Dimarco è con una fetta di deltoide destro oltre la linea del pallone. 

Feyenoord-Inter, la formazione ufficiale di Chivu
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Tutto regolare sul primo gol

Corretto far proseguire sulla pressione di Bisseck su Valente sullo 0-1: c’è un contatto (non una spinta) valutato di gioco. 

Pio Esposito in gioco

È in gioco Pio Esposito sullo 0-2 (pallone chiaramente oltre la linea, senza GLT): sul tiro di Spence, è tenuto in gioco da Marmol. Quella di Javier López non sarebbe stata comunque una giocata ma una deviazione. 

La gestione dei cartellini

Nyberg l’ha gestita con 20 falli e 3 ammoniti. Subito giallo per Çalhanoglu, la scivolata su Nacho Ferri prende tutto, avversario e pallone, scaramucce fra Zechiel e Akanji, ammoniti entrambi. 

VAR: Kwiatkowski 6 

Non una brutta serata. 

 

 

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