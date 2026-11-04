La moviola di Feyenoord-Inter 0-3: solo millimetri sul gol annullato

Sufficiente la partita di Nyberg, sulle cose importanti c’è sempre. Resta il rammarico (dubbio?) della rete annullata a Pio Esposito, il SAOT è tarato per un margine d’errore di 3-5 centimetri, quanto sarà grande il deltoide dell’attaccante (nero)azzurro?

Gol annullato a Pio Esposito

Annullato lo 0-4 di Pio Esposito, davvero una questione di millimetri (ricordate la protesta della Fiorentina?): sull’assist di Dimarco è con una fetta di deltoide destro oltre la linea del pallone.

Tutto regolare sul primo gol

Corretto far proseguire sulla pressione di Bisseck su Valente sullo 0-1: c’è un contatto (non una spinta) valutato di gioco.

Pio Esposito in gioco

È in gioco Pio Esposito sullo 0-2 (pallone chiaramente oltre la linea, senza GLT): sul tiro di Spence, è tenuto in gioco da Marmol. Quella di Javier López non sarebbe stata comunque una giocata ma una deviazione.

La gestione dei cartellini

Nyberg l’ha gestita con 20 falli e 3 ammoniti. Subito giallo per Çalhanoglu, la scivolata su Nacho Ferri prende tutto, avversario e pallone, scaramucce fra Zechiel e Akanji, ammoniti entrambi.

VAR: Kwiatkowski 6

Non una brutta serata.