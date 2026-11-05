Fabregas corregge il giornalista: "Non sono d'accordo con te..."

Saggi impreciso, Caqueret-petto lo salva il Var: la moviola di Lens-Como

Gli episodi più discussi della sfida tra gli uomini di Fabregas e il Lens
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Edmondo Pinna
Edmondo Pinna

2 min

Pubblicato il 05.11.2026, 07:42

MoviolaoggiComo

Lens - Como

Saggi: 5,5

Un po’ impreciso l’arbitro norvegese (di origine indiana, i genitori sono emigrati in Norvegia) Rohit Saggi: diverse cose da rivedere, sicuramente non è stato aiutato dagli assistenti, in particolare il numero 2, Haukåsen: tutti gli errori sono arrivati dalla sua parte. Qualcosa da rivedere anche sulla coerenza disciplinare: Cuisance trattiene Liberali, dopo aver fatto lo stesso con Baturina NO

Il rigore assegnato al Lens

Fischia, con una certa fretta (aveva il giocatore di spalle, l’impressione è che abbia deciso lui, ma l’assistente numero 2, Haukåsen, aveva visuale libera), il rigore per presunto tocco di mano di Caqueret sul cross di Thauvin: OFR e decisione cambiata, pallone sul petto. Vede bene invece sul tocco di braccio destro di Ramon su colpo di testa di Hazard: non è rigore, il braccio è nella figura, avrebbe preso il petto non ci fosse stato.

Milla in gioco 

In gioco Milla sul passaggio di Da Cunha e Douvikas sul colpo di testa di Perrone in occasione dello 0-1: c’è sempre Skoras a tenere tutti in gioco. Regolare anche l’ultima rete, quella del baby Papaccioli: lo tiene in gioco il piede sinistro di Antonio. VAR: Schröder6,5 Decisivo sul rigore revocato e sul gol del 9a1.

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