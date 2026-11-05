Moviola Porto-Napoli: Oliver, il rigore e il rosso giusto ma…

Non sempre lineare nella tenuta di gara l’inglese Oliver, visto meglio in (recenti) altre occasioni (vedi Real-Inter). Per dire: cinque gialli nel primo tempo, nessuno nella ripresa, un dato che fa riflettere. Alla fine, però, ha avuto ragione.

Netto, con rabbia

Non si discute il rigore (placcaggio su Samu) e neanche il rosso a Rafa Marin (non è un intervento genuino in Dogso): il giocatore azzurro però protestava perché l’azione nasce con strattonate reciproche fra i due, con Samu che ne ferma la ricorsa.

Hojlund, non c'è il rigore

Cade in area del Porto Höjlund, contrastato da Kiwior da una parte e Martim Fernandes dall’altra: pur rischiando, l’intervento soprattutto di Kiwior non sia da rigore.

I due gol annullati

Due le reti annullate (in campo): la prima è quella di Pepé, oltre Rafa Marin sul lancio lungo di Martim Fernandes. In fuorigioco De Bruyne prima di realizzare la rete: al momento del passaggio di Politano, è oltre Martim Fernandes.

Disciplinare, le scelte

Oltre al rosso, anche cinque cartellini gialli, tutti nel primo tempo: corretto quello per Vergara (scomposto su Bednarek), Anguissa (diretto su Gabri Veiga), Rrahmani (ancora con Gabri Veiga), McTominay (trattenuta prolungata Froholdt) e Gabri Veiga (su Gilmour).

VAR: Attwell 6

Solo conferme.