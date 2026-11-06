Moviola Az Alkmaar-Juve: Sylwestrzak ok, non c’è rigore su Dijkstra

A molti sarà sfuggito il gesto discreto e fugace che Damian Sylwestrzak, 34 anni, compie subito dopo il fischio d’inizio: il segno della croce, «ringrazio Dio e gli affido tutto quello che faccio». Perché l’arbitro polacco (di Breslavia) ha sempre avuto nella fede la sua Stella Polare. E così, nel taschino fra i cartellini, porta sempre un’immagine di Gesù Misericordioso. Studi in Teologia presso la Facoltà Pontificia (dove ha conosciuto sua moglie, insieme hanno tre figli), Sylwestrzak ha chiuso con 33 falli e 4 cartellini, senza mai perdere il controllo. Voto: 6.5.