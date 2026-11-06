Moviola Az Alkmaar-Juve: Sylwestrzak ok, non c’è rigore su Dijkstra
A molti sarà sfuggito il gesto discreto e fugace che Damian Sylwestrzak, 34 anni, compie subito dopo il fischio d’inizio: il segno della croce, «ringrazio Dio e gli affido tutto quello che faccio». Perché l’arbitro polacco (di Breslavia) ha sempre avuto nella fede la sua Stella Polare. E così, nel taschino fra i cartellini, porta sempre un’immagine di Gesù Misericordioso. Studi in Teologia presso la Facoltà Pontificia (dove ha conosciuto sua moglie, insieme hanno tre figli), Sylwestrzak ha chiuso con 33 falli e 4 cartellini, senza mai perdere il controllo. Voto: 6.5.
Tutti gli episodi: ok il gol della Juve, no rigore di Kelly
Gol di de Wit, annullato per fuorigioco precedente di Meerdink, dopo il salvataggio di Vicario: giusto. Ok il gol di Kolo Muani: è proprio l’attaccante francese che recupera il pallone su de Wit, c’è un contatto ma non è falloso. L’AZ ha protestato perché voleva il cartellino rosso per Cambiaso (giallo): decisione che ci trova d’accordo, il bianconero e Kasius si tengono reciprocamente e poi ma manca qualsiasi tipo di parametro per il DOGSO (possesso del pallone, distanza dalla porta, direzione generale dell’azione). Kelly rischia con la mano destra sulla spalla di Dijkstra, intervento energico ma non tale da giustificare il rigore.
VAR: Lasyk (Pol)6
Non c’è bisogno di lui.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS