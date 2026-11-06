Moviola Milan-Ferencvaros: Schnyder e VAR, il rosso a Yusuf ci sta però...

Il giudizio sulla direzione dell'arbitro svizzero nel match di Europa League vinto 2-0 dagli ungheresi a San Siro: i dettagli
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Edmondo Pinna
Edmondo Pinna

2 min

Pubblicato il 06.11.2026, 09:06

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Se vi capita di ascoltare un concerto dei Preamp Disaster (siamo nell’ambito dell’atmospheric post-doom metal), non avrete difficoltà a riconoscere il front man (e chitarrista) del gruppo, il professore di educazione fisica Urs Schnyder (voto 6), 40 anni, internazionale dal 2018. Bene sul timing sulla prima rete del Ferencvaros, meno sul disciplinare: il giallo a Cisse è eccessivo (arriva prima sul pallone), il rosso dopo OFR per Yusuf è una punizione esemplare sì ma scolastica.

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Fiscale il rosso a Yusuf

Con il pallone lontano, Yusuf e Gila sono appiccicati, succede qualcosa perché il giocatore del Ferencvaros alza il braccio destro e finisce per colpire (non è violento) Gila, che va a terra. L’arbitro sulle prime desiste, il VAR Fähndrich lo richiama all’On Field Review. Decisione, anche questa, davvero rigida, fiscale. Perché è vero che sul regolamento c’è anche il «tentativo» di colpire, ma ormai viene sempre valutata la conseguenza e la reale portata del gesto. Stavolta, invece, Schnyder ha punito proprio quello.

 

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Timing ok sul primo gol del Ferencvaros

È stato invece molto bravo l’arbitro svizzero sul primo gol segnato da Joseph: appena un attimo prima della rete, Torriani calcia la gamba destra di Zachariassen che lo aveva anticipato, calcio di rigore chiaro, la rapidità dell’azione ha fatto il resto. Il fischio è rimasto strozzato, la rete correttamente convalidata.

Var, Ofr tirata

Fähndrich (voto 6) - OFR tirata, però...

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