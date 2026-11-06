Moviola Milan-Ferencvaros: Schnyder e VAR, il rosso a Yusuf ci sta però...

Se vi capita di ascoltare un concerto dei Preamp Disaster (siamo nell’ambito dell’atmospheric post-doom metal), non avrete difficoltà a riconoscere il front man (e chitarrista) del gruppo, il professore di educazione fisica Urs Schnyder (voto 6) , 40 anni, internazionale dal 2018. Bene sul timing sulla prima rete del Ferencvaros, meno sul disciplinare : il giallo a Cisse è eccessivo (arriva prima sul pallone), il rosso dopo OFR per Yusuf è una punizione esemplare sì ma scolastica.

Milan-Ferencvaros 0-2: cronaca, statistiche e tabellino

Fiscale il rosso a Yusuf

Con il pallone lontano, Yusuf e Gila sono appiccicati, succede qualcosa perché il giocatore del Ferencvaros alza il braccio destro e finisce per colpire (non è violento) Gila, che va a terra. L’arbitro sulle prime desiste, il VAR Fähndrich lo richiama all’On Field Review. Decisione, anche questa, davvero rigida, fiscale. Perché è vero che sul regolamento c’è anche il «tentativo» di colpire, ma ormai viene sempre valutata la conseguenza e la reale portata del gesto. Stavolta, invece, Schnyder ha punito proprio quello.

Timing ok sul primo gol del Ferencvaros

È stato invece molto bravo l’arbitro svizzero sul primo gol segnato da Joseph: appena un attimo prima della rete, Torriani calcia la gamba destra di Zachariassen che lo aveva anticipato, calcio di rigore chiaro, la rapidità dell’azione ha fatto il resto. Il fischio è rimasto strozzato, la rete correttamente convalidata.

Var, Ofr tirata

Fähndrich (voto 6) - OFR tirata, però...