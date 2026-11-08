Che rischio per Hermoso: i dubbi sul contatto con Seba Esposito. Di Bello si salva ma non convince

Partita senza particolari difficoltà per Di Bello (voto 6), pure non sempre preciso e con qualche sbavatura, mascherata dal risultato e dalla facilità del match. Un esempio per tutti: la trattenuta (prolungata) di Caleta-Car su Malen appena fuori dall’area del Sassuolo era fallo chiaro, altro che soglia alta. Applicata qui e non in altre occasioni. Appena un dubbio in area, a metà della ripresa,con un check VAR appena più lungo del solito. Un rischio per Hermoso su Seba Esposito. I numeri: 20 falli fischiati e nessun ammonito. Per dire...