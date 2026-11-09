Quel tocco di braccio di Joao Mario fa infuriare la Juve: male l'arbitro Colombo
Un altro uscito non benissimo dall’ultima partita (Lazio-Cagliari), Colombo lascia qualche dubbio, soprattutto per un tocco di braccio di João Mario in area di rigore. Bremer, ok il gol: più parte esterna del deltoide che braccio. Nel complesso tiene una linea di intervento abbastanza coerente.
Il caso del rigore sul tocco di Joao Mario
Colpo di testa di Dragusin, Kolo Muani non trova il pallone, che rimbalza fra le gambe di João Mario e schizza su, finendo sotto il braccio sinistro (più verso il gomito) di João Mario. Colombo lo ha considerato il pallone inaspettato, ma certo che non era velocissimo e il giocatore viola aveva il tempo per controllarlo meglio. Più rigore che no. Corretto non intervenire sul tocco di braccio ancora di João Mario su tiro ravvicinato di Woltemade.
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