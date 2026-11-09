Moviola Inter-Como: Chiffi non fa guai, Spence-Baturina non c’è il rigore

Inter-Como

Chiffi: 6

Anonima direzione per Chiffi, ma visti i disastri di Milan-Atalanta (due OFR, che però l’amico Orsato ha derubricato come episodi difficili da vedere, lasciato impunito Rabiot) e Frosinone-Como (malino pure sul 3-0 annullato), meglio così. Tanto se bisogna premiarlo, non c’è bisogno di una partita perfetta, basta anche sbagliarla. Non si complica la vita, perdona Jacobo Ramon (due volte su Pio Esposito, durissimo al 53.30”, e su Thuram) e Barella (su Milla, Douvikas e soprattutto Kempf) almeno da un giallo (per entrambi falli ripetuti non sanzionati disciplinarmente), fa proseguire su un contatto in area nerazzurra fra Spence e Baturina.