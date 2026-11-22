Il rigore su Frattesi e il giallo a Veiga: Mercenaro commette errori in Lazio-Lecce
Partita non complicata per l’internazionale Marcenaro (voto 6), poco preciso, con un paio di errori niente male. Corretto non fare nulla sul contatto Maleh-Frattesi (dentro l’area, come vedremo), la chiude con 24 falli e 3 cartellini (uno fa parte degli errori). Ok la rete di Frattesi, lo tiene in gioco Tiago Gabriel.
Lazio-Lecce 3-0: cronaca, statistiche e tabellino
Su Thiago Gabriel giallo al contrario
Perché è sbagliata l’ammonizione per Danilo Veiga, dopo uno scontro con Pedraza: il giocatore del Lecce anticipa nettamente l’avversario, spostando chiaramente il pallone, è Pedraza che a quel punto in maniera per noi negligente (o imprudente) arriva sull’avversario. Se giallo doveva esserci...
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