Partita non complicata per l’internazionale Marcenaro (voto 6) , poco preciso, con un paio di errori niente male. Corretto non fare nulla sul contatto Maleh-Frattesi (dentro l’area, come vedremo), la chiude con 24 falli e 3 cartellini (uno fa parte degli errori). Ok la rete di Frattesi , lo tiene in gioco Tiago Gabriel.

Lazio-Lecce 3-0: cronaca, statistiche e tabellino

Su Thiago Gabriel giallo al contrario

Perché è sbagliata l’ammonizione per Danilo Veiga, dopo uno scontro con Pedraza: il giocatore del Lecce anticipa nettamente l’avversario, spostando chiaramente il pallone, è Pedraza che a quel punto in maniera per noi negligente (o imprudente) arriva sull’avversario. Se giallo doveva esserci...