Pessima partita per Sozza, in crollo verticale. Disciplinare orrendo, mancano due possibili cartellini rossi (i gialli non ne parliamo, la gestione e le soglie di qualsivoglia livello sono scusanti per bambini, citiamo solo Cristante su Keita in ripartenza e Carboni su Dybala, stessa fattispecie), gara affatto tenuta in mano (per un paio di volte s’è sfiorata la rissa), atteggiamento e modo di stare in campo che ha contribuito ad aumentare la tensione. Non lo ha aiutato il VAR, male anche Di Paolo. Voto 4.5.