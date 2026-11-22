Sozza-VAR male, mancano due cartellini rossi: la moviola di Parma-Roma
Pessima partita per Sozza, in crollo verticale. Disciplinare orrendo, mancano due possibili cartellini rossi (i gialli non ne parliamo, la gestione e le soglie di qualsivoglia livello sono scusanti per bambini, citiamo solo Cristante su Keita in ripartenza e Carboni su Dybala, stessa fattispecie), gara affatto tenuta in mano (per un paio di volte s’è sfiorata la rissa), atteggiamento e modo di stare in campo che ha contribuito ad aumentare la tensione. Non lo ha aiutato il VAR, male anche Di Paolo. Voto 4.5.
Gli episodi da rosso: due errori di Sozza
Scontro fra Malen e Daffara, il portiere arriva in anticipo (bravissimo), l’attaccante olandese era già andato sul pallone: Troilo non trova di meglio che tirare il pallone sull’avversario in maniera volontaria (c’è quell’attimo di esitazione che lo testimonia), a terra come il suo portiere. Condotta violenta (il pallone è la prosecuzione del piede), da rosso. Mancini saltando, tira per i capelli Tourè, anche in questo caso ci sono gli estremi per la condotta violenta (più che l’antisportivo), non c’è motivo che compia quel gesto. Pure qui Sozza non fa nulla, il VAR (come nel caso precedente) si gira dall’altra parte. Il Parma protesta per la punizione dell’azione del gol dell’1-0 Malen: Keita colpisce con lo stinco sinistro la gamba sinistra di Cristante, che finisce per auto sgambettarsi. Netto.
VAR: Di Paolo5
La linea Orsato sta distruggendo anche il VAR.
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