Dalle proteste azzurre per il tocco di Coco al giallo di Anguissa: la moviola di Napoli-Torino
Da quarto uomo ad arbitro di campo, visto il forfait di Rapuano (richiamato Crezzini in fretta): partita senza asperità per Di Bello (voto 6,5), chiusa con tre ammoniti (tutti corretti) e 21 falli fischiati. Nessun episodio che ha destato sospetti nelle due aree, nessuna situazione scabrosa, arbitralmente parlando. L’arbitro di Brindisi è stato bravo a non complicarla, lasciandola scorrere. Per lui si tratta della 5ª gara stagionale.
Napoli-Torino 1-0: cronaca, statistiche e tabellino
Coco di petto, giusto non dare rigore
Qualche protesta per gli azzurri in una situazione che si è creata nell’area di rigore del Torino nel primo tempo: colpo di testa di De Bruyne su un cross, il pallone finisce su Saul Coco, il belga chiede il rigore. Non c’è, vede bene Di Bello, il pallone finisce sul petto pieno di Coco, che ha entrambe le braccia dietro la schiena.
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