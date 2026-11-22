Da quarto uomo ad arbitro di campo, visto il forfait di Rapuano (richiamato Crezzini in fretta): partita senza asperità per Di Bello (voto 6,5), chiusa con tre ammoniti (tutti corretti) e 21 falli fischiati. Nessun episodio che ha destato sospetti nelle due aree, nessuna situazione scabrosa, arbitralmente parlando. L’arbitro di Brindisi è stato bravo a non complicarla, lasciandola scorrere. Per lui si tratta della 5ª gara stagionale.