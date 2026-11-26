Letexier sbaglia sul rigore, giallo ok per Thuram: la moviola di Inter-Stoccarda
Inter-Stoccarda
Letexier: 5,5
Ha spinto la soglia ai limiti, Letexier, e per un po’ il piano ha funzionato: gara fluida, accettazione in campo, partita in controllo. Ha perso qualche fallo evidente, ma da entrambe le parti, metro di giudizio lineare. L’errore, però, in casi così, è dietro l’angolo: il tocco di braccio di Vagnoman è chiaro, un arbitro del suo livello l’avrebbe dovuto vedere in campo.
Il rigore dopo revisione
Cross di Dimarco, Vagnoman ha il braccio destro largo, larghissimo, posizione punibile: Letexier non vede, il VAr sì: OFR e rigore.
Carlos Augusto chiede un rigore
Va giù in ara Carlos Augusto dopo un contatto (che c’è) con Jeltsch (destro su destro): il giocatore dello Stoccarda, però, almeno questa sembra essere la lettura di Letexier, ha già piantato il piede a terra, ha preso posizione ed è fermo. Uscita di Martinez, prima il pallone (di pugno), poi Hendriks, corretto lasciar proseguire
Le proteste di Spence
Altra protesta in area tedesca, è Spence che si lamenta per l’intervento di Hendriks: rischia moltissimo, ma l’intervento (a dietro) in scivolata è regolare,con il piede sinistro prende nettamente prima il pallone.
Il giallo a Thuram e le proteste tedesche
Corretto il cartellino giallo per Thuram: chiaro step on foot (fosse stato appena più alto...) ai danni di Mittelstädt.
VAR: Higler (Ola) 6,5
Chiamata corretta.
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