Inter-Stoccarda

Letexier: 5,5

Ha spinto la soglia ai limiti, Letexier, e per un po’ il piano ha funzionato: gara fluida, accettazione in campo, partita in controllo. Ha perso qualche fallo evidente, ma da entrambe le parti, metro di giudizio lineare. L’errore, però, in casi così, è dietro l’angolo: il tocco di braccio di Vagnoman è chiaro, un arbitro del suo livello l’avrebbe dovuto vedere in campo.