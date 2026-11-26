Psg-Roma

Nyberg: 4,5

Non bene lo svedese Nyberg, alcune ombre e una OFR ne macchinano la partita. Approfondiremo, ma il giallo a Wesley è difficile da giustificare e il rigore per fallo di mano di Vitinha era palese dal campo. Per il figlio (e fratello) d’arte (il papà Per-Inge è stato Elite della Uefa, il fratello Robert fa l’assistente nella Superet- tan, la seconda divisione svedese) due passi indietro rispetto alle ultime uscite.