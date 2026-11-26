Svista Nyberg Wesley giallo rebus: la moviola di Psg-Roma
Psg-Roma
Nyberg: 4,5
Non bene lo svedese Nyberg, alcune ombre e una OFR ne macchinano la partita. Approfondiremo, ma il giallo a Wesley è difficile da giustificare e il rigore per fallo di mano di Vitinha era palese dal campo. Per il figlio (e fratello) d’arte (il papà Per-Inge è stato Elite della Uefa, il fratello Robert fa l’assistente nella Superet- tan, la seconda divisione svedese) due passi indietro rispetto alle ultime uscite.
Il contatto Wesley-Hakimi
Wesley mette giù Hakimi, c’è una trattenuta sulla spalla destra, poi si incrociano le gambe: il Psg chiede il rosso (anche se defilato, era a tu per tu con Svilar), Nyberg opta per il giallo, forse avrà dato peso proprio all’incrocio di gambe, giustificandolo come un intervento genuino. Insomma...
Il rigore per la Roma
Tiro di Soulè, Vitinha davanti a lui “para” con il braccio sinistro largo, c’è un leggero sfioramento di spalla/faccia, ma non può non essere punibile un braccio così: OFR e penalty
Il gol di Hermoso
Ok lo 0-1: Hermoso recupera il pallone ai danni di Akliouche, in maniera regolare, prima dell’uno-due con Soulé. L’argentino tiene sempre il pallone in campo, il cross arriva proprio sulla linea di fondo.
La gestione dei cartellini
Wesley a parte, Mancini ferma Ferran Torres che gli era andato via, giallo ok.
VAR: Dankert (Ger) 6,5
Per fortuna è stato lucido.
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