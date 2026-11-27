La moviola di Olympiakos-Milan: giusto non dare il rigore su Tomori, la decisione dell'arbitro che non piace a Liverpool e Arsenal
Olympiakos-Milan
Kavanagh: 6,5
Non eccellente la partita dell’inglese Cris Kavanagh, 41 anni, l’arbitro più criticato da Liverpool e Arsenal in Patria, motivo semplice: è nato a Ashton-under-Lyne, nella Great Manchester , il retro pensiero è presto fatto quando gli tocca arbitrare United e, soprattutto ultimamente, City. Il professionista della PGMOL (in Inghilterra non si possono fare altri lavori se si lavora per Howard Webb&c) si conferma un portafortuna per le squadre italiane: tre precedenti, tre vittorie (le altre due le hanno ottenute Inter e Atalanta).
Il rigore chiesto dall'Olympiakos
L’Olympiakos chiede un rigore per un possibile fallo di mano di Tomori, punteggio ancora sul 2-3: in realtà, il colpo di testa di Yaremchuk finisce dietro la schiena, vicino alla spalla, del giocatore rossonero.
L'autogiocata di de Winter
C’erano state altre proteste nel primo tempo, dopo 8’: de Winter era andato di testa su un cross di Bruno Onyemaechi, il pallone era finito sul braccio sinistro, corretto non fischiare nulla, si tratta di un’auto giocata.
La rissa nel primo tempo
Sul finire del primo tempo, rissa fra de Winter e Joao Silva, il gioco era fermo perché l’arbitro aveva fischiato il fuorigioco. Joao Silva provoca l’avversario che un po’ ci casca, doppio giallo.
Regolari i gol
Musah recupera in maniera corretta su Gustavo Sa, APP pulita, ok la rete di Pulisic.
VAR: Salisbury 6
Basta un controllo.
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