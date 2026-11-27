Olympiakos-Milan

Kavanagh: 6,5

Non eccellente la partita dell’inglese Cris Kavanagh, 41 anni, l’arbitro più criticato da Liverpool e Arsenal in Patria, motivo semplice: è nato a Ashton-under-Lyne, nella Great Manchester , il retro pensiero è presto fatto quando gli tocca arbitrare United e, soprattutto ultimamente, City. Il professionista della PGMOL (in Inghilterra non si possono fare altri lavori se si lavora per Howard Webb&c) si conferma un portafortuna per le squadre italiane: tre precedenti, tre vittorie (le altre due le hanno ottenute Inter e Atalanta).