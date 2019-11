Juve Primavera, Zauli: "Nostro andamento altalenante, strada ancora lunga"

TORINO - La Primavera della Juventus sta passando un momento positivo: oggi contro la Lazio è giunta la terza vittoria consecutiva (3-1) tra campionato e Youth League. L'allenatore dei piemontesi Lamberto Zauli si è espresso così dopo il successo sui biancocelesti: "Il nostro andamento è un po’ altalenante: dopo aver iniziato bene la stagione, abbiamo avuto un blackout, poi adesso sono arrivate le tre vittorie consecutive. Mi auguro che i ragazzi si conoscano sempre meglio per capire i valori che servono per migliorare, sia a livello di singoli che di squadra. Vittorie così aumentano l'autostima". Zauli tuttavia sa bene che non ci si può riposare sugli allori: "La strada è ancora lunga: oggi abbiamo rischiato poco nel primo tempo, poi sul 3-0 abbiamo abbassato un po' la guardia, per fortuna ci è andata bene. Questo è l'unico aspetto da migliorare, lo dico a me stesso, alla squadra e ai giocatori".