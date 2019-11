Lazio-Roma 2-1: Shehu e Anderson tingono il derby di biancoceleste

ROMA - Vittoria della Lazio Primavera sulla Roma: la squadra di Menichini si impone 2-1 con le reti biancocelesti arrivate entrambe nella prima frazione di gioco. L'ha sbloccata Shehu, il raddoppio lo ha firmato Anderson su calcio di rigore. Solo nel recupero della ripresa la Roma è riuscita ad accorciare, con l'autorete di Falbo, dopo essere rimasta in 10 per il rosso rimediato da Parodi. Si ferma quindi la rincorsa della squadra di De Rossi alle zone alte della classifica, mentre la Lazio incamera punti importantissimi per allontanarsi dalle zone calde.

La partita

La gara si sblocca al 10': ad innescare il vantaggio biancoceleste è una palla persa da Parodi sulla quale interviene Moro, sugli sviluppi dell'azione ci prova Falbo e sulla sua conclusione Shehu trova la zampata vincente, 1-0. La Roma tenta la reazione con Riccardi che al 17' dapprima non riesce a calciare, poi ci riesce ma il portiere avversario Alia controlla senza problemi. Al 21' ancora Riccardi pericoloso: si salva Alia in calcio d'angolo. Al 23' il pericolo giallorosso lo porta Plesnierowicz che di testa su corner non trova la porta di un soffio. Al 27' però è la Lazio a raddoppiare: Darboe commette fallo all'interno dell'area su Anderson, è calcio di rigore che lo stesso Anderson trasforma, 2-0. La Roma cerca di riaprirla, dapprima con Providence (32'), poi con Providence (42') e soprattutto con Calafiori che, in pieno recupero, colpisce la traversa da pochi passi.

Secondo tempo

Nella ripresa la Roma perde Calafiori, che accusa un problema al ginocchio e viene sostituito da Semeraro. Proprio dal piede di quest'ultimo al 20' parte un ghiotto assist per D'Orazio che, da pochi metri, non trova lo specchio. Pericolosi i giallorossi due minuti dopo con il colpo di testa di Tall, ma al 37' i giallorossi restano in 10 per il rosso diretto rimediato da Parodi, autore di un'entrata scomposta su Falbo. La Roma però non desiste e al 42' torna pericolosa con Riccardi che, servito in area da D'Orazio, non trova la porta. La rete della Roma arriva in pieno recupero quando Falbo, sugli sviluppi di un angolo calciato da D'Orazio, centra di testa la propria porta.