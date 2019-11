Lazio Primavera, Menichini esulta: "Derby vinto, bella soddisfazione"

ROMA - Dopo aver piegato 2-1 i rivali della Roma, il tecnico della Lazio Leoanrdo Menichini ha espresso tutta la sua felicità ai microfoni di Lazio Style Channel: “Vincere questo derby è una bella soddisfazione, sappiamo quanto era sentita questa stracittadina - esordisce il tecnico biancoceleste - Questi tre punti sono molto importanti perché eravamo reduci da un filotto negativo, ci voleva questo successo contro una squadra forte come la Roma. In settimana abbiamo lavorato sul modulo, che è stato cambiato per la partita, e sul baricentro della squadra. Raul Moro è andato ko dopo dieci minuti, sarebbe potuto diventare devastante nel corso dela gara. I ragazzi oggi hanno dato tutto, questa è la strada giusta: non si raggiunge nessun obiettivo senza voglia di lottare, di soffrire e di gestire al meglio ogni fase di gioco”.

Menichini prosegue: “Nel nostro gioco la qualità è importante, e pedine valide alzano il livello dell'organico. Avevo detto ai ragazzi di ricominciare daccapo, ho detto che oggi sarebbe iniziato un nuovo campionato: ora dobbiamo andare avanti continuando a lavorare. Dobbiamo vivere alla giornata provando a dare sempre il massimo. Fino a quando le gare non finisconoe, non sono mai chiuse. L’autogol ha portato un po’ di preoccupazione, ma siamo riusciti a gestire bene gli ultimi minuti. Mi fa piacere aver guidato la squadra al successo dopo cinque anni: ora festeggiamo questa vittoria, ma da lunedì prepareremo già il prossimo match”.