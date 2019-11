Roma Primavera, Calafiori ancora ko

ROMA - Giornata da dimenticare per la Roma Primavera che, oltre ad aver dovuto capitolare nel derby con la Lazio - vinto dai biancocelesti 2-1 - dovrà fare i conti con un altro infortunio capitato a Riccardo Calafiori. Non il ginocchio sinistro operato nella scorsa stagione, ma il destro: gli esami svolti a Villa Stuart hanno evidenziato una "lesione di 1°/2° grado al collaterale mediale del ginocchio destro". Nonostante la tristezza un sospiro di sollievo, scongiurata un'altra lesione al crociato e recupero più breve per il difensore giallorosso.

