Primavera, Empoli corsaro: 3-2 al Pescara

PESCARA - L'Empoli Primavera guadagna una vittoria importantissima sul difficile campo di Pescara. Trattandosi di una scontro diretto tra due squadre che lottano per la salvezza, aver vinto la partita fa fare un notevole balzo avanti in classifica ai ragazzi di Antonio Buscè, che si issano a quota 12 punti e per il momento si allontanano dalla zona calda. Apre le danze all'undicesimo minuto Cannavò, ma gli abruzzesi pareggiano al 39' con Diambò. Cannavò è in stato di grazie e risponde col suo secondo gol a un minuto dall'intervallo. I toscani tornano in campo agguerriti come prima e Lombardi allunga al 55': 3-1 e doppio vantaggio. All'ora di gioco Pratelli illude il Pescara di una possibile rimonta, ma la difesa di Buscè fa ottima guardia e mantiene il risultato sul 3-2. Da notare che gli azzurri hanno giocato gli ultimi 15 minuti più recupero in inferiorità numerica per l’espulsione di bomber Cannavò.