Primavera, Inter corsara: 2-0 alla Lazio con Fonseca e Vergani

ROMA - Terza vittoria di fila nel campionato Primavera per l’Inter di Armando Madonna, che si impone per 0-2 sul campo della Lazio grazie alle reti di Fonseca e di Vergani e si porta momentaneamente al terzo posto in classifica. Prestazione positiva per la formazione nerazzurra, che si avvicina nel migliore dei modi alla decisiva sfida di Youth League contro il Barcellona.

Parte fortissimo l’Inter, che prima si vede annullare un gol per fuorigioco di Fonseca, e poi colpisce la traversa sempre con il suo numero 11. I nerazzurri mettono in grande difficoltà la retroguardia della Lazio, ma il primo tempo si chiude sullo 0-0. Nella ripresa i ragazzi di Madonna passano in vantaggio con il solito Fonseca, che approfitta di un errore degli avversari e batte Alia con un preciso tocco sotto. Il tecnico interista comincia a dosare le forze in vista della gara con il Barcellona di martedì, e proprio due dei nuovi entrati, Oristanio e Vergani, confezionano il gol del raddoppio: una liberazione per il bomber nerazzurro, al primo centro in campionato. Nel finale l’Inter si limita a controllare senza troppi problemi, e porta a casa altri tre punti.