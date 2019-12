Torino Primavera, Sesia: "Risultato giusto. Adopo? Rientro importante"

TORINO - "Questa squadra è cambiata dopo la sosta, ora subiamo molto meno. Oggi il nostro portiere non ha fatto quasi nessuna parata, ma non abbiamo creato davanti come abbiamo fatto ad esempio con Inter e Lazio". Questa la prima disamina dell'allenatore del Torino Primavera Marco Sesia, dopo il pari 1-1 nel derby con la Juve. "Credo però che noi abbiamo fatto qualcosina in più rispetto alla Juve, lasciandogli consapevolmente il possesso palla. La squadra ha fatto quello che doveva fare, ci prendiamo questo pareggio, sarà utile per il nostro processo di crescita. Avevamo avuto una grande occasione all'ultimo minuto, ma forse non sarebbe stato giusto. Certo è che le gare si vincono anche così e una vittoria ce la saremmo presa volentieri. Adopo? Un rientro molto importante, ma oggi è stata la peggiore delle sue tre partite, normale dopo un lungo stop. Per noi è un giocatore molto importante, il nostro obiettivo è consegnarlo pronto e finito alla Prima squadra per il prossimo anno" ha concluso Sesia.