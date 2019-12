Primavera, altro ko per il Napoli: la Lazio vince 2-1 in rimonta

NAPOLI - Il Napoli Primavera di Roberto Baronio non riesce a rialzarsi dallo stato di crisi in cui versa da tempo: i partenopei sono caduti in casa 1-2 contro la Lazio. Gli azzurrini, impegnati anche tre giorni fa in Youth League contro il Genk, vanno in vantaggio all'inizio della ripresa con D'Onofrio sugli sviluppi di un corner battuto da Marrazzo: un risultato meritato per la qualità dell partita condotta fino a quel momento.

A quel punto però, il blackout: la Lazio segna con Falbo al cinquantesimo e Moro al sessantasettesimo minuto, andando a 13 punti e lasciano i campani a quota nve, al penultimo posto in classifca. Una polemica però avvelena l'animo del Napoli, poiché il primo gol dei laziali è viziato da un clamoroso fallo non fischiato su Labriola.