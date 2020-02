Primavera, Empoli-Lazio 1-3: Menichini aggancia i toscani

EMPOLI - Nell'anticipo della 18ª giornata del campionato Primavera tra Empoli e Lazio hanno la meglio i biancocelesti, che superano i toscani a domicilio 3-1. Ospiti avanti subito con Falbo, pareggia nella ripresa Bertolini, poi la squadra di Menichini dilaga con Moro e Di Stefano. Tre punti che permettono alla Lazio di ottenere la seconda vittoria consecutiva, dopo quella di Pescara, che vale l'aggancio in classifica proprio all'Empoli.

La gara

Neanche il tempo di scendere in campo che la Lazio va subito in vantaggio. Matteucci stende Nimmermeer al limite dell'area con l'arbitro che comanda il calcio di punizione: alla battuta va Falbo che non lascia scampo a Pratelli, al 2' è già 0-1. Al 4' l'Empoli troverebbe già il gol del pari con una gran conclusione al volo di Merola, ma la rete viene annullata per un precedente controllo di mano. Al 24' Sidibe commette un'ingenuità su corner a favore che regala la ripartenza ai biancocelesti, sprecata da Bianchi che non trova il liberissimo Shoti. Al 28' occasionissima Empoli, con Lombardi che crossa al centro per Cannavò che incorna a botta sicura: gran risposta di Alia in due tempi. La ripresa sorride quasi subito ai padroni di casa, che trovano il pareggio al 57': bello il giro palla dei toscani che porta Adamoli dalla sinistra a crossare basso sul primo palo dove il neo entrato Bertolini infila il gol dell'1-1. Le occasioni latitano fino all'83', quando la Lazio va di nuovo avanti: è Moro con un tiro a giro a siglare il gol dell'1-2. Nel giro di 2' gli ospiti completano un terribile uno-due che taglia le gambe all'Empoli: Di Stefano sfrutta un pasticcio tra Pratelli e Matteucci per la rete del definitivo 1-3.